Что может быть вкуснее? Разводим костёр и готовим походный обед в разных уголках Эстонии

Учебная тропа Селли-Силлаотса, которая находится в заповеднике Алам-Педья, оборудована всем необходимым для похода и пикника.

На природной тропе Ярвселья, которая проходит по вековому нетронутому лесу, разводить костер нельзя. Зато здесь есть небольшая лесная хижина, скамейки для пикника и удобные деревянные настилы для прогулок.

На участке между портом и маяком Мехикоорма проложена кольцевая прогулочная дорога. Во время похода у путешественника будет возможность насладиться красотами Чудского озера и знакомиться с местной природой.

Маяк Мехикоорма. ФОТО: Risto Mets

Туристическая тропа Таагепера проходит вдоль берега реки Ыхне. Здесь есть на что посмотреть - замок Таагепера, церковь, „Musukivi" (Поцелуев камень), жертвенный камень и подземное кладбище. А когда вы устанете от впечатлений, то в конце тропы найдете место для установки палатки и разведения костра.

Каменистый отвесный берег реки Выханду и сосновый бор просто завораживают. Через лес и по берегу реки проходит туристическая тропа, на которой расположен навес, скамейки, место для костра и гриля. Место для отдыха находится на высокой скале. Уникальные пейзажи, которые открываются для путников во время привала, не оставят равнодушными даже опытных путешественников.

Такими же отвесными скалистыми берегами славится тропа, которая проходит по утесам Таэвакода на берегу реки Ахья, где снимался фильм «Последняя реликвия». Тропа размечена с помощью зеленой маркировки и указателей. На тропе располагается место для костра Оттени, где можно устанавливать палатки и разводить костер.

На берегу реки Койва, разграничивающей Эстонию и Латвию, построена новая велосипедная дорожка длиной 60 километров. На конечных пунктах и в месте пересечения границы есть места для привала и разведения костра.

Далее мы познакомим вас с живописными местами для пикников на берегах эстонских озер. Особая прелесть этих мест заключается в том, что в жаркий день можно окунуться в прохладную воду.

Эраствере является одним из старейших поселений в окрестностях Пылва, где сохранился старинный усадебный парк. Рядом с парком расположено живописное озеро Эраствере, в котором можно искупаться в жаркий день, на берегу можно разбить палатку и приготовить вкусный обед на костре. Здесь есть все необходимое для этого.

На учебной тропе Вериярве, которая пролегает по живописному берегу одноименного озера, находятся 3 места для костра с решетками для гриля, скамейками, детской игровой площадкой.

На озере Эхиярве также можно разбить палаточный лагерь, здесь есть все для этого необходимое.

Разбить палаточный лагерь можно и в окрестностях самобытного и красивейшего озера Эстонии - Пюхаярв. Туристическая тропа, пролегающая вокруг озера Пюхаярв, имеет протяженность 12 километров.