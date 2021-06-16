Что может быть вкуснее? Разводим костёр и готовим походный обед в разных уголках Эстонии

В Эстонии существует множество походных троп, которые пролегают через леса, болота, вдоль берегов рек и озер. Протяженность троп может быть разная - от пяти до нескольких десятков километров, пишет Visitestonia. Рано или поздно каждый путешественник начинает задумываться о привале и тёплом обеде, приготовленном на костре. С дымком... Как же это вкусно!
Рассказываем о лучших местах, где можно разбить лагерь, устроить привал и приготовить настоящую походную еду. Большинство площадок для разведения костра оборудованы навесами от дождя; здесь установлены сухие туалеты; имеются корзины для сбора мусора.
Северная Эстония
Прогуляйтесь по мысу Пуреккари, который является самой северной точкой континентальной части Эстонии, в Лахемааском национальном парке. Тропа, протяженностью 1,5 километра, проходит вдоль каменистого, усеянного валунами берега. Неподалеку от мыса находятся бывшие военные объекты и зона для установки палаток.
На природной тропе Юсси, которая проходит по холмам и приводит на пустошь, располагается оборудованное место для стоянки.
Площадка для костра Туду расположена на берегу живописного болотного озера. Место для пикника оборудовано грилем и туалетом. Здесь есть даже лесная хижина для ночевки, которой можно воспользоваться бесплатно. Здесь есть место для купания и прогулочная тропа с дощатым настилом.
Зона спорта и отдыха Äkkeküla (Ореховая горка) в Нарве предлагает своим посетителям возможность активно провести время как летом, так и зимой. Оздоровительные тропы, окружённые сосновым лесом и орешником, идеальны для пеших прогулок с палками, бега, езды на велосипеде, а также для катания на лыжах в зимний период. Для отдыха с детьми здесь имеются места для разведения костра, диск-гольф, детская площадка.
Походная тропа по бывшему сланцевому карьеру Айду имеет уникальный, неповторимый ландшафт. Во время прогулки по этой торпе у вас будет шанс пересекать каналы на плотах и взбираться на отвесные склоны карьера. Место для костра Айду-Нымме находится на берегу канала с голубой водой. Здесь можно приготовить гриль, отдохнуть в хижине. Имеется сухой туалет.
На горе Тяривере, которая является самой высокой природной точкой Ида-Вирумаа, находится смотровая вышка Ийзаку. С высоты 122 метра над уровнем моря открывается прекрасный вид на леса Алутагузе, а в ясную погоду можно увидеть также купола Куремяэского монастыря и Чудское озеро. Около вышки оборудовано место для разведения костра с навесом от дождя.
На песчаном берегу озера Матсимяэ Пюхаярв, расположенного в Ярвамаа, оборудованы зоны для отдыха и кемпинга, а на пешеходном маршруте можно полюбоваться прекрасными видами на разнообразный ландшафт Кырвемаа.
Южная Эстония
На живописном холме Арукюла в Каарепере находится зона отдыха для для семьи, друзей и больших компаний. Место для пикника оборудовано грилем, скамейками. Здесь располагается детская площадка с качелями и горкой. Зона отдыха настолько огромна, что здесь хватит места для большой компании с палатками. Примечательным это место делает то, что здесь проходит медианная дуга Струве – измерительная цепь для уточнения размера и формы Земли. Такие дуги использовались для составления точных топографических карт и пролегали от Северного Ледовитого океана до Черного моря. Сегодня это место считается наследием ЮНЕСКО.
Учебная тропа Селли-Силлаотса, которая находится в заповеднике Алам-Педья, оборудована всем необходимым для похода и пикника.
На природной тропе Ярвселья, которая проходит по вековому нетронутому лесу, разводить костер нельзя. Зато здесь есть небольшая лесная хижина, скамейки для пикника и удобные деревянные настилы для прогулок.
На участке между портом и маяком Мехикоорма проложена кольцевая прогулочная дорога. Во время похода у путешественника будет возможность насладиться красотами Чудского озера и знакомиться с местной природой.
Туристическая тропа Таагепера проходит вдоль берега реки Ыхне. Здесь есть на что посмотреть - замок Таагепера, церковь, „Musukivi" (Поцелуев камень), жертвенный камень и подземное кладбище. А когда вы устанете от впечатлений, то в конце тропы найдете место для установки палатки и разведения костра.
Каменистый отвесный берег реки Выханду и сосновый бор просто завораживают. Через лес и по берегу реки проходит туристическая тропа, на которой расположен навес, скамейки, место для костра и гриля. Место для отдыха находится на высокой скале. Уникальные пейзажи, которые открываются для путников во время привала, не оставят равнодушными даже опытных путешественников.
Такими же отвесными скалистыми берегами славится тропа, которая проходит по утесам Таэвакода на берегу реки Ахья, где снимался фильм «Последняя реликвия». Тропа размечена с помощью зеленой маркировки и указателей. На тропе располагается место для костра Оттени, где можно устанавливать палатки и разводить костер.
На берегу реки Койва, разграничивающей Эстонию и Латвию, построена новая велосипедная дорожка длиной 60 километров. На конечных пунктах и в месте пересечения границы есть места для привала и разведения костра.
Далее мы познакомим вас с живописными местами для пикников на берегах эстонских озер. Особая прелесть этих мест заключается в том, что в жаркий день можно окунуться в прохладную воду.
Эраствере является одним из старейших поселений в окрестностях Пылва, где сохранился старинный усадебный парк. Рядом с парком расположено живописное озеро Эраствере, в котором можно искупаться в жаркий день, на берегу можно разбить палатку и приготовить вкусный обед на костре. Здесь есть все необходимое для этого.
На учебной тропе Вериярве, которая пролегает по живописному берегу одноименного озера, находятся 3 места для костра с решетками для гриля, скамейками, детской игровой площадкой.
На озере Эхиярве также можно разбить палаточный лагерь, здесь есть все для этого необходимое.
Разбить палаточный лагерь можно и в окрестностях самобытного и красивейшего озера Эстонии - Пюхаярв. Туристическая тропа, пролегающая вокруг озера Пюхаярв, имеет протяженность 12 километров.
Дюны Руунарайпе – это излюбленное место жителей Вильянди для поездки на природу. Дюны в устье долины Раудна образовались десять тысяч лет назад, когда море доходило до этих мест. Сегодня отдыхающие могут погулять в сосновом бору, приготовить вкуснейший обед на костре в специально оборудованном месте.
Одно из самых необычных мест для привала находится в Харгла, рядом с железнодорожными путями. Узкоколейная железная дорога Валга/Валка–Апе была открыта для движения в 1900 году, а последние поезда ездили здесь в 1970 году. Теперь на путях находится туристическая тропа протяженностью 55 километров, а в местечке Харгла можно сделать привал. Здесь оборудована специальная площадка для путешественников.
Восточная Эстония
Туристическая тропа и зона для палаточного отдыха находятся в лесу, на берегу озера Раэ. Здесь, помимо купания и рыбалки, можно наслаждаться природой и прогуляться по туристической тропе вдоль берега до смотровой вышки. В зоне палаточного отдыха есть три места для разведения костра, деревенские качели, туалеты и мусорные ящики.
Широкий песчаный пляж Тухкана на острове Сааремаа – это одно из лучших мест для купания. При небольшом усилении северного ветра на пляже Тухкана можно полюбоваться настоящим буйством волн. Окрестные леса изобилуют грибами и ягодами. В месте для пикника расположены скамейки, сухой туалет, неподалеку находится парковка.
Прибрежная зона Нываского заповедника привлекает любителей пляжного отдыха и серфингистов, а здешние леса и болота богаты ягодами и грибами. Озера, находящиеся в окрестностях Перакюла, окружены пятиметровыми прибрежными дюнами. В зоне отдыха находятся информационный пункт, места для разведения костра и установки палаток.
А что на обед?
Наверно, это главный вопрос, которым задается каждый путешественник. Излюбленное походное блюдо всех жителей Эстонии - это гриль-колбаски. Их готовить быстро и просто, справятся даже дети. Если хочется чего-то более изысканного, то стоит захватить с собой фольгу. Оберните в неё куски мяса с овощами, добавьте приправы, положите на 20-30 минут на угли или на решетку. Такой способ приготовления можно использовать даже на открытом огне, фольга не даст мясу подгореть. Таким же способом можно приготовить и молодой картофель. Помните, как это вкусно?!
Если у вас имеется с собой походный котелок, то ваши кулинарные возможности становятся еще больше. В котелке можно нагреть воду и приготовить суп. Основу для супа могут составить тушенка, овощи, картофель и специи. А может быть вы уже наловили свежей рыбы в озере или реке? В туристических магазинах есть огромный выбор сублимированных продуктов, в которые нужно просто добавить воды. И вуаля! Гурмэ-ужин готов.
В качестве десерта детям придутся по вкусу печеные бананы или расплавленный зефир.