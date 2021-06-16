«Я – легенда, можно умирать»: Моргенштерн выпустил клип на трек «Аристократ»

Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип — на трек «Аристократ» из альбома Million Dollar: Business. Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта (в нем содержится нецензурная лексика).

В клипе музыкант предстает в образе аристократа, который покупает огромный особняк. В нем он первым делом тушит сигарету о знаковую тарелку телеканала «Муз-ТВ», которую вместе с Тимати получил за лучшее видео – клип El Problema. На вручении премии в июне Моргенштерн устроил скандал из-за того, что победа в номинации «Лучший исполнитель» досталась не ему, а Александру Ревве.

В клипе «Аристократ» рэпер также обучает девушек тонкостям оральных ласк, демонстрирует часы с камнями в «сто карат» и танцует, пока на фоне баскетболисты Chicago Bulls бегают за дамами. «Я – легенда, можно умирать», – повторяет Моргенштерн в песне.

В финале ролика рэпер заходит в тайную комнату за собственным портретом. После этого титры обещают продолжение видео. За три часа ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров.



