«Я – легенда, можно умирать»: Моргенштерн выпустил клип на трек «Аристократ»
За три часа ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров, пишет Esquire.ru.
За три часа ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров, пишет Esquire.ru.
Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип — на трек «Аристократ» из альбома Million Dollar: Business. Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта (в нем содержится нецензурная лексика).
В клипе музыкант предстает в образе аристократа, который покупает огромный особняк. В нем он первым делом тушит сигарету о знаковую тарелку телеканала «Муз-ТВ», которую вместе с Тимати получил за лучшее видео – клип El Problema. На вручении премии в июне Моргенштерн устроил скандал из-за того, что победа в номинации «Лучший исполнитель» досталась не ему, а Александру Ревве.
В клипе «Аристократ» рэпер также обучает девушек тонкостям оральных ласк, демонстрирует часы с камнями в «сто карат» и танцует, пока на фоне баскетболисты Chicago Bulls бегают за дамами. «Я – легенда, можно умирать», – повторяет Моргенштерн в песне.
В финале ролика рэпер заходит в тайную комнату за собственным портретом. После этого титры обещают продолжение видео. За три часа ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров.