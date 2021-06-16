Таюрская опубликовала настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно

Софья поделилась в Инстаграме новыми пикантными кадрами, на которых она позировала, повернувшись спиной к камере. И если на втором фото девушка ещё скрыла пышный бюст под одеждой, то на первом настолько отбросила стеснение, что предстала полностью обнажённой.

Новая возлюбленная Ильича распустила длинные волосы, сделала "хищный" маникюр с длинными ногтями и дополнила образ серьгами, кольцом и браслетом. Тонкая талия, округлые бёдра — не возникает сомнений, что звезда с лёгкостью может очаровать любого мужчину. Сама же она призвала всех женщин принять участие в подобных съёмках.

Рекомендую каждой женщине попробовать такую съёмку, это кайф 🥰,

- подписала она публикацию.

Многие поклонники с большим энтузиазмом восприняли жаркие кадры певицы. Они писали, что исполнительница прекрасно выглядит, а фотосессия вышла непошлой. Однако другие пользователи оказались не столь благосклонны, заявив, что такими темпами Софье можно будет сразу сниматься в фильмах для взрослых.

Эстетично и элегантно🔥 Нет пошлости и вульгарности. Очень женственно 😍 Ты роскошная😍 Не у каждой женщины есть такое тело😭 Да ладно, что ты всё вокруг да около, гоу в порнуху!!!

- написали они.



