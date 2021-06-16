Бросившая возлюбленного эстонская светская львица призналась, что всегда берет с собой его подарок

Мэрилин Нау подтвердила, что отношения между ней и Роном Нымме все еще теплые. «Мы все еще общаемся. У нас все хорошо», - заверила Мерилин портал Elu24. Хотя пара рассталась, между молодыми людьми нет обид.

«Подушка, которую подарил Рон, всегда со мной», - написала красавица в своей истории в Instagram. Увидев пост Мэрилин, Рон ответил: «Надо начать их продавать». На данный момент футболки, носки, чехол для телефона и золотое кольцо за 999 евро доступны в интернет-магазине RonnyG.

В середине февраля красотка поделилась фотографиями с зимней помолвки. Рон сделал предложение. Он подтвердил, что по-прежнему серьезно относится к помолвке.

Я сказала да, согласна, и приняла кольцо,

- сказала Нау.

Менее чем через месяц до Мэрилин дошли слухи о том, что Рон говорит своим друзьям, что он не помолвлен. «Ого, интересно узнать. Не знаю, что ответить, хорошо, что теперь я знаю. Мне он говорит совсем другие вещи», - прокомментировала тогда Нау Elu24.

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Мэрилин Нау показала подписчикам подарок от Рона Нымме. ФОТО: Merylin Nau/Instagram



