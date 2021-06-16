Бросившая возлюбленного эстонская светская львица призналась, что всегда берет с собой его подарок

Светская львица Мэрилин Нау и ее последний возлюбленный Рон Нымме расстались, но остались добрыми друзьями. Красавица до сих пор берет с собой подарок бывшего возлюбленного.
Мэрилин Нау подтвердила, что отношения между ней и Роном Нымме все еще теплые. «Мы все еще общаемся. У нас все хорошо», - заверила Мерилин портал Elu24. Хотя пара рассталась, между молодыми людьми нет обид.
«Подушка, которую подарил Рон, всегда со мной», - написала красавица в своей истории в Instagram. Увидев пост Мэрилин, Рон ответил: «Надо начать их продавать». На данный момент футболки, носки, чехол для телефона и золотое кольцо за 999 евро доступны в интернет-магазине RonnyG.
В середине февраля красотка поделилась фотографиями с зимней помолвки. Рон сделал предложение. Он подтвердил, что по-прежнему серьезно относится к помолвке.
Я сказала да, согласна, и приняла кольцо,
- сказала Нау.
Менее чем через месяц до Мэрилин дошли слухи о том, что Рон говорит своим друзьям, что он не помолвлен. «Ого, интересно узнать. Не знаю, что ответить, хорошо, что теперь я знаю. Мне он говорит совсем другие вещи», - прокомментировала тогда Нау Elu24.