ФОТО ⟩ Доктор Аркадий Попов поделился чудесной фотографией: в семье теперь все врачи

Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, во вторник в Facebook поделился красивой семейной фотографией, сделанной на выпускном вечере Тартуского университета. Оказывается, у доктора Попова в семье появилась молодая коллега, поскольку одна из выпускниц медицинского факультета этого года - его дочь Кетрин.

До выпускного вечера, по данным профиля Кетрин в Facebook, она работала ассистентом врача в Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Попов подписал снимок «Три врача», потому что, помимо Аркадия и его дочери, недавно окончившей медицинский институт, в семье есть еще врач - Анжела, мать.



