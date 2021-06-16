ФОТО ⟩ Доктор Аркадий Попов поделился чудесной фотографией: в семье теперь все врачи
Аркадий Попов, ставший звездой эстонского здравоохранения, отметил знаменательный день для его семьи.
Аркадий Попов, ставший звездой эстонского здравоохранения, отметил знаменательный день для его семьи.
Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, во вторник в Facebook поделился красивой семейной фотографией, сделанной на выпускном вечере Тартуского университета. Оказывается, у доктора Попова в семье появилась молодая коллега, поскольку одна из выпускниц медицинского факультета этого года - его дочь Кетрин.
До выпускного вечера, по данным профиля Кетрин в Facebook, она работала ассистентом врача в Ляэне-Таллиннской центральной больнице.
Попов подписал снимок «Три врача», потому что, помимо Аркадия и его дочери, недавно окончившей медицинский институт, в семье есть еще врач - Анжела, мать.