«Плюет в глаза и призывает пить его мочу»: Пригожин безжалостно раскатал Моргенштерна

По мнению продюсера, все обсуждают Моргенштерна в то время, как он просто издевается над народом. «Плюет в глаза и призывает пить его мочу», – резко заявил супруг Валерии. Он утверждает, что исполнитель совершает сомнительные поступки, а публика все принимает с аплодисментами.

Иосиф Пригожин не отрицает, что, с точки зрения пиара, артист все делает правильно. По его словам, исполнитель просто нашел свою нишу, которая нравится публике. Теперь на ней он и «эпатирует». Продюсер считает, что молодой музыкант крайне талантлив, и если бы он попробовал реализовать себя в кино или театре – у него все бы получилось, пишут Дни.

Продюсер заявил, что такого рода звезды не являются привлекательными лично для него. Однако осуждать рэпера не стоит, так как публика ценит и любит его. Осуждает Иосиф лишь поклонников подобного творчества. «Если бы эта еда не воспринималась, у нас были бы пустые залы», – сказал он.



