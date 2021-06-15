Почему Анджелина Джоли против общения Брэда Питта с детьми?

После скандального расставания с Анджелиной Джоли, Брэд Питт неоднократно был замечен в компании разных девушек. Сначала он встречался с немецкой моделью Николь Потуральски. Потом актера поймали в объятиях бывшей жены Дженнифер Энистон! А после инсайдеры сообщили: на церемонии награждения знаменитый холостяк вовсю флиртовал с одной из номинанток на премию!

«Я не назову вам имени! Это все конфиденциально! Зачем мне ее раскрывать?» — сказал он корреспонденту.

СМИ удалось выяснить, кто покорил сердце любвеобильной кинозвезды. Ею оказалась 36-летняя певица и актриса Андра Дэй. Источники сообщают: секс-символ просто не устоял перед талантом и шикарными формами девушки.

«Девушкам сложнее, парням можно с одной роман, с другой, а девушкам говорят, нельзя. Вот нужно одного и на всю жизнь», — прокомментировала певица Марго.

Похоже после болезненного развода, у Брэда Питта наконец налаживается жизнь. Недавно он выиграл суд у Анджелины Джоли. Почти шесть лет актер требовал от бывшей жены предоставить ему совместную опеку над детьми. Она была против их общения с отцом. Уверяла, что у Питта случались приступы ярости. И это пагубно влияло на воспитание наследников.

«Это было очень тяжелое время для нашей семьи. <…> Сейчас я сфокусирована на своих детях, на том, как нам пройти через все это», — рассказала актриса в интервью BBC.

А после Джоли обвинила Бреда Питта в домашнем насилии. Более того, их старший сын дал показания против отца в суде. Якобы у 19-летнего Мэддокса есть видеозаписи, на которых голливудский актер жестоко обращался с Анджелиной. Также мальчик заявил, что он больше не хочет носить фамилию отца.

«Когда Брэд покинул семью, он завел какую-то личную жизнь. Джоли еще до сих пор испытывает определенные чувства, она все еще переживает по этому поводу. Какой способ воздействовать? Это, конечно, через детей. То есть, это определенный способ манипуляции. Если дети видят, что мама страдает, то у них складывается негативный образ по отношению к отцу», — прокомментировала адвокат Елена Каменская.

После выступления Мэддокса судья Джон Одеркрик запретил детям Бранджелины давать показания против отца.

Предательство семьи, публичные обвинения и постоянные судебные разбирательства превратили завидного холостяка в изнеможденного старика. Актер сильно похудел и поседел. А недавно в сеть попали шокирующие кадры. Бред Питт покидал больницу на инвалидной коляске!

В сети ходили слухи, якобы из-за развода у Питта начались проблемы с психикой. А некоторые предположили, что Брэд перенес сложную операцию. Однако представители актера заявили: Брэду просто удалили зуб мудрости.

«Для Брэда Питта, также, конечно, было большим потрясением, что сын свидетельствовал против него в суде. Это могло вызвать большие психологические проблемы. Его видели на инвалидной коляске, скорее всего это не единичный случай посещения врача, сейчас он проходит реабилитацию и лечение у психотерапевта на регулярной основе», — рассказала психолог Татьяна Черепанова.

Правда, несколько лет назад Питт рассказал, что страдает от болезни мозга. Врачи диагностировали ему прозопагнозию. Из-за этого недуга у актера начались проблемы с памятью.

«У Брэда Питта приобретенная прозопагнозия, вследствие сильного алкоголизма, потому что в результате этого отмирают клетки головного мозга, происходит органическое поражение головного», — объяснила психолог.

Ради семьи и своего здоровья Бред Питт отказался от спиртных напитков и даже посещал общество анонимных алкоголиков! По словам друзей актера, он готов на все ради благополучия своих детей и бывшей жены.

«Я осознал, что пил для того, чтобы избежать боли, не чувствовать ничего, не переживать», — признался актер в эфире телеканала CNN.