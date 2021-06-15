Канделаки раскрыла, что Бузова действительно заявилась пьяной на прямой эфир с Губерниевым

В своей сториз она объяснила всем неравнодушным, что приняла меры по отношению к Губерниеву за его хамство и временно отстранила от эфиров. Однако, защищая Бузову, генеральный продюсер "Матч ТВ" упомянула, что та все же заявилась на трансляцию в пьяном виде. "Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии", — призналась Канделаки. Правда, позже эту сториз она удалила, пишет Life.ru.

О нетрезвом состоянии гостьи эфира уже начали подозревать и зрители, которых смутило опухшее ее лицо и нетвердая походка. Однако теперь и журналистка, и Бузова будут ждать извинений от Дмитрия Губерниева, хотя он уже прокомментировал свое поведение. Мужчина объяснил, что решил сделать реверанс в сторону последнего проекта инста-дивы в МХАТе и привел цитату из классики.