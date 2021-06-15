Канделаки раскрыла, что Бузова действительно заявилась пьяной на прямой эфир с Губерниевым
Известная 45-летняя телеведущая и журналистка Тина Канделаки уже пару дней пытается справиться с ситуацией, которая произошла в прямом эфире "Матч ТВ". Во время обсуждения сборной России по футболу Дмитрий Губерниев довел до слез Ольгу Бузову, намекнув на ее излишнюю любовь к алкоголю. В ответ инста-дива заявила, что после тяжелой операции ей нельзя притрагиваться к спиртному. Однако совсем о другом рассказала Канделаки.