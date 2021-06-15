Вт, 15.06.2021
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Защитные очки, маска и визор: женщина из Ласнамяэ полностью экипировалась против ковида

Topeltkaitsega tädi Lasnamäe bussis. ФОТО: Lugeja foto

Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фотографию, сделанную в автобусе в Ласнамяэ. На фото запечатлена женщина, котрая поверх маски надела еще и визор.

Кроме того, на ней также были защитные очки и одноразовые перчатки. Но мы напоминаем, что ношение масок больше не является обязательным, хотя в общественном транспорте советуют их носить, если не удается сохранять социальную дистанцию.

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