Защитные очки, маска и визор: женщина из Ласнамяэ полностью экипировалась против ковида
Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фотографию, сделанную в автобусе в Ласнамяэ. На фото запечатлена женщина, котрая поверх маски надела еще и визор.
Читатель портала Elu24 прислал в редакцию фотографию, сделанную в автобусе в Ласнамяэ. На фото запечатлена женщина, котрая поверх маски надела еще и визор.
Кроме того, на ней также были защитные очки и одноразовые перчатки. Но мы напоминаем, что ношение масок больше не является обязательным, хотя в общественном транспорте советуют их носить, если не удается сохранять социальную дистанцию.