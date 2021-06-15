У режиссера клипов Little Big Алины Пязок эстонские корни

Алина объяснила, что ей прежде всего хотелось визуально показать коллектив. Она всегда верила в талант Ильича. Все началось с клипа Harlem Shake, который был тогда популярен, а потом уж было решено сделать группу, пишет RUS.TVNET.lv.

Пязок подчеркивает, что они с Прусикиным лишь близкие друзья. У них не только дружба и общий бизнес, но и парные татуировки. Все клипы они снимают вместе. На съемочной площадке очень много импровизации: "У нас парные татуировки. Нас считали парой? Серьезно? Ни разу не слышала. Мы, на самом деле, очень близкие друзья. У меня с Ильичом никогда и ничего, нет".

Кроме того, Алина рада, что есть возможность приглашать сниматься друзей. К примеру, Гарика Харламова, Глюкозу, Александра Гудкова, Данилу Поперечного и других.

Не только Алина, но у другие участники группы признаются, что не раз жили вместе. Пязок объяснила, что между ними всеми не просто дружба, а они некая коммуна: "Много раз снимали дом, жили вместе. Мы такая коммуна". Сейчас Little Big построили себе огромный особняк, почти дворец в Ленинградской области.

"Теперь у меня есть свой кабинет, переговорная. Но к этому надо было прийти. До этого 8 лет назад мы скидывались на гречку. У нас была банка с деньгами, мы скидывали туда мелочь. А когда все это заканчивалось, мы высыпали мелочь на стол и покупали на нее гречку. Жили вчетвером: Илья, Эльдар, Ира и я. Когда не хватало денег, мы кормили друг друга. А теперь: здравствуйте!" - говорит Алина и показывает владения.

Но гречку они едят до сих пор - это вкусно и полезно. Алина объяснила, что они умеют лишать конфликты между собой. Главное в этом - доверие. Если веришь друг другу, то ссоры становятся пустыми и находишь способ помириться.

Пязок рассказала, как она снимала порно: "Мне всегда было интересно попробовать что-то новое. И мой куратор на фотофакультете рассказывала мне про фотоисторию "порно без порно" и добавила, что если предложат снимать порно - иди. Я была в Чехии (европейской столице порно) и у меня был знакомый, который предложил: "Не хочешь попробовать?". Я такая: "Why not?".

"Мне было 19 лет и не так много опыта. В первую очередь надо побороть смущение. На площадке были разные люди: кто-то приходил туда из интереса, кто-то потому что было не так много способов найти себе девушку.[...] Это делалось на коленке: русские ребята искали русских ребят в другом городе. [...] Сценарии создавались на площадке, концовка обычно никого не волновала. Главное, чтобы все получилось, и дело было сделано. Желательно на лицо", - рассказала она.