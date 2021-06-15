«Я не обижаюсь»: Ревва сравнил Моргенштерна с червяком

В интервью «Экспресс-газете» Александр Ревва заявил, что не обижен на коллегу. Он уверен, что Моргенштерн вдохновлялся его выступлениями в прежние годы. Тогда у него были номера в стиле 18+.

По словам Реввы, от всего пришлось отказаться, когда он понял, что его слушают и любят дети от трех лет – поэтому он спрятал «сексуальность, грязь, телочек», а оставил только любовь и добро, пишет TopNews.ru.

Ревва признался, что рэпер предлагал ему поучаствовать в клипе на песню со словами «Пососи мой кальян», но он отказался.

Задал Ревва Моргенштерну вопрос и про то, кто тот по жизни, на что артист заверил, что «любовь».

«Хороша же любовь с татуировкой “666” на лбу», – отметил Александр Ревва.

Лучший исполнитель, по версии премии Муз-ТВ, высказался и на выходку коллеги на самой церемонии. Тогда Моргенштерн выскочил на сцену и потребовал вывести результаты голосования, чтобы убедиться, что Ревва выиграл.