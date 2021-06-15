Бузова обратилась к сборной России с вопросом «почему зассали перед Бельгией?»

Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку национальной сборной, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро. «Мы за вас болеем. Ребята, не бойтесь! Вся страна за вас. Да, в матче с бельгийцами наши футболисты растерялись. Почему зассали перед Бельгией? У нас же большая страна», — обратилась она к футболистам.

Бузова также сравнила футбол с театром, отметив, что хорошего спектакля не будет, если она выйдет на сцену одна: «Не будет хорошего спектакля, если я буду играть одна. Так же и с футболом. Рвите и идите в атаку!», передает Lenta.ru.

Певица попросила болельщиков поддерживать футболистов и любить свою страну. «Хочу обратиться к нашим болельщикам. Российские футболисты идут на жизнь и my love на смерть! После любого удара могут быть травмы крестов, ахилла… Призываю вас, любите нашу страну, любите наш футбол», — добавила она.