«Долго было больно»: Бородина рассказала о непростых отношениях с отцом

По словам звезды, она всегда мечтала о заботливом и любящем отце, однако с ее папой отношения не были гладкими.
— Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня еще очень долго было больно, — написала Бородина.
По ее словам, с 17-летнего возраста она пыталась компенсировать недостаток родительской любви.
— Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной, — отметила знаменитость.
Она рассказала, что во время работы с психологами пришла к пониманию необходимости простить папу и отпустить, «чтобы освободить себя от этой тяжести и расчистить себе путь».