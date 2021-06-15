«Долго было больно»: Бородина рассказала о непростых отношениях с отцом

По словам звезды, она всегда мечтала о заботливом и любящем отце, однако с ее папой отношения не были гладкими.

— Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня еще очень долго было больно, — написала Бородина.

По ее словам, с 17-летнего возраста она пыталась компенсировать недостаток родительской любви.

— Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной, — отметила знаменитость.