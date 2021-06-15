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155 артистов из 19 стран: Tallinn Music Week радует обширной программой

Фестиваль Tallinn Music Week. ФОТО: Kersti Saumann

Сегодня была обнародована музыкальная программа международного фестиваля музыки и городской культуры Tallinn Music Week 2021, который пройдет с 29 сентября по 3 октября. На фестивале выступят 155 артистов из 19 стран, из них почти 100 — из Эстонии. Среди всемирно известных исполнителей — A Place To Bury Strangers и DVS1 из США, исландская группа Hatari с палестинцем Баширом Мурадом и финский аккордеонист Антти Пааланен.

В день открытия фестиваля состоится премьера нового произведения композитора Лийзы Хыбепаппель и международного проекта Themes For Great Cities: Tallinn.

Новыми партнерами программы TMW стали фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии и Võnge из Эстонии, а также международная ассоциация независимых музыкальных агентов AGIMA Agents.

Музыкальная программа TMW, которая пройдет с четверга, 30 сентября, по субботу, 2 октября, объединяет представителей разных жанров и музыкантов из 19 стран от Эстонии до Палестины и от России до США. 155 артистов, 96 из которых из Эстонии, выступят на 26 площадках от Творческого городка Теллискиви и Ноблесснера до Старого города.

В день открытия фестиваля, которое состоится в четверг, 30 сентября, в Доме Черноголовых состоится премьера двух новых работ. Это мероприятие организовано совместно с Eesti Kontsert. Молодой композитор Лийса Хыбепаппель вместе с группой Trio’95 исполнит сочинение, специально подготовленное для фестиваля. Впервые будет реализован международный проект Themes For Great Cities: Tallinn, который представит публике звуки города. Авторы и исполнители произведения — эстонские музыканты Йонас Каарнаметс и Эрки Пярноя, солист датской группы Mew Йонас Бьерре и американский музыкант и журналист Алекс Майоло.

Новые звуки и исполнители будут представлены в Доме Черноголовых. Камерный хор Encore и Duo Telluur исполнят новые произведения композиторов Карла Типпа, Пярта Уусберга и Карин Куулпак в рамках программы Эстонского музыкального общества, приуроченной к Международному дню музыки. Здесь же фестиваль Üle Heli впервые объединит усилия с Латвийским фестивалем музыки и искусства Skau Mežs. Вместе они представят программу, в которой, среди прочих, участвуют итальянский экспериментальный дуэт L’impero della Luce, эстонский фьючепоп-артист Март Ави и латвийский саунд-художник +K+M+B.

На площадке Station Narva в Котельном зале Kultuurikatel выступят музыканты мирового уровня: американская группа, считающаяся самой громкой в мире, A Place To Bury Strangers и борец за гражданские права Башар Мурад.

Помимо Skau Mežs из Латвии, к TMW в качестве нового балтийского партнера присоединился литовский фестиваль талантов What’s Next In Music?, который привезет в Fotografiska бьёркоподобную Эвию Вебере из Латвии, любимцев литовской инди-сцены Garbanotas и эстонскую экспериментальную группу Center El Muusa. Впервые на TMW будет представлен финский фестиваль Blow Up, который покажет таких культовых артистов, как PH и Kaukolampi в Sveta Bar, а также совместный проект Кадри Саммель (Bedless Bones) и британских металлистов Ричарда Паули (Telepathy) и Бруно Руссо Deathsomnia.

В новом месте D3, расположенном в непосредственной близости от железнодорожного рынка, Funk Embassy представит фанк- и соул-звезд ANETT и Rita Ray, а также итало-британо-марокканское трио Savana Funk. Современные соул- и R'n'B-исполнители, такие как YASMYN и Maris Pihlap, выступят на вечере TIKS rekords в D3. На вечере Warner Music Baltics и Smuuv Records эстонские мультифункциональные таланты Gameboy Tetris и Рауль Оямаа, а также один из музыкантов и продюсеров из молодого поколения Карл Киллинг выступят в том же месте совместно.

На вечере джаза в Fotografiska вы сможете услышать, в частности, эстонский вокальный джазовый коллектив Estonian Voices и супергруппу The Free Musketeers. Фьюче-фольк-ансамбль OOPUS в очередной раз представляет фолктроник-сцену в Fotografiska, на которой выступят они, а также сумасшедшая русская этно-фьюче-группа Oligarkh и саамский музыкант Ánnámáret.

Новаторы и более привычные представители традиционной музыки также можно будет услышать на фольк-вечере Erinevate Tubade Klubi (ETK), организованном международной ассоциацией независимых музыкальных агентов AGIMA Agents при участии финского аккордеониста Антти Пааланена и наши фольк-звезды Curly Strings и Duo Ruut. Атмосферу фестиваля Intsikurmu в ETK создадут румынская Youtube-звезда Люсия и эстонский инди-музыкант Таави-Пеэтер Лийв.

В Черном зале F-hoone летний фестиваль Võnge впервые представит свою программу в рамках TMW. В списке артистов значатся как главная надежда шведской поп-музыки Bluephox, так и самые яркие исполнители нового отечественного хип-хопа KiROT. Вечер Russian Sounds, посвященный молодым российским талантам, также пройдет в F-hoone, где, в частности, выступят группа Lucidvox, которая несколько лет назад получила свой международный успех, стартовав на площадке TMW, и группа ГРОМЫКА, играющая с эстетикой советской эстрады.

Дарк-поп-дуэт SYLK из Ирландии и эстонские рок-н-ролльщики Dead Furies выступят на рок-сцене Kivi Paber Käärid. KinoMaja предлагает слушателям классический рок от Ziggy Wild до Dramaman. Там же пройдет и поп-вечер с участием рэп-исполнительницы manna и электронного поп-дуэта Púr Múdd.

На метал-сцене фон Краля выступят лауреаты звания эстонский металлический альбом года Kannabinõid и JUUR, а также финская пост-металлическая группа Besra. Там же фестиваль GROM представит рок-программу от инди до панка, от эстонской дрим-кантри группы Holy Motors до литовской пост-панк-группы Solo Ansamblis. В Sveta будут представлены артисты в разном стилевом диапазоне: от датской рок-группы ROXY JULES до эстонско-австралийской психоделической пятерки сокрушителей снов Void Valley. Легенды квир-рейвов и андеграундной ночной жизни Флориан Валь, Valge Tüdruk и Köster будут представлены в Таллиннском центре альтернативной культуры, на площадке серии вечеринок BÄM.

В баре Uus Laine эстонский лейбл Heaven’s Trumpet представляет кросс-жанровую электронику от группы Estonian Electronic Society Ensemble до аудиовизуального дуэта Vera Vice. Густые басы и дымчатые биты будут звучать в магазине Aasia на сцене серии вечеринок Smoke Break — от Modern Disease до норвежского диджея и продюсера Шарлотт Бендикс.

В техно-клубе HALL в Ноблесснере, который впервые в этом году станет и одной из площадок для конференции TMW, в течение двух ночей публику будут развлекать Артур Ляэтс, резиденты серии вечеринок House of Acid и MÜRK, а также влиятельный диджей и концептуальный артист русского происхождения DVS1.

Будучи партнерским фестивалем международной инициативы Keychange, TMW стремится к гендерно-сбалансированной программе, в которой ценятся гендерные аспекты и сексуальные меньшинства. Артисты сети Keychange в программе TMW — это L’impero della Luce из Италии, Шарлотт Бендикс из Норвегии и SYLK из Ирландии.

Летом будут оглашены остальные исполнители музыкальной программы TMW и бесплатные концерты на городских сценах. Фестиваль также включает в себя конференцию, посвященную музыкальной индустрии, которая пройдет в Nordic Hotel Forum и техно-клубе HALL, публичные дискуссии, художественную программу, музыкальные мастер-классы для детей и специальные мероприятия в Ласнамяэ.

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