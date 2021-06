155 артистов из 19 стран: Tallinn Music Week радует обширной программой

В день открытия фестиваля состоится премьера нового произведения композитора Лийзы Хыбепаппель и международного проекта Themes For Great Cities: Tallinn.

Новыми партнерами программы TMW стали фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии и Võnge из Эстонии, а также международная ассоциация независимых музыкальных агентов AGIMA Agents.