155 артистов из 19 стран: Tallinn Music Week радует обширной программой

В день открытия фестиваля состоится премьера нового произведения композитора Лийзы Хыбепаппель и международного проекта Themes For Great Cities: Tallinn.

Новыми партнерами программы TMW стали фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии и Võnge из Эстонии, а также международная ассоциация независимых музыкальных агентов AGIMA Agents.

Музыкальная программа TMW, которая пройдет с четверга, 30 сентября, по субботу, 2 октября, объединяет представителей разных жанров и музыкантов из 19 стран от Эстонии до Палестины и от России до США. 155 артистов, 96 из которых из Эстонии, выступят на 26 площадках от Творческого городка Теллискиви и Ноблесснера до Старого города.

В день открытия фестиваля, которое состоится в четверг, 30 сентября, в Доме Черноголовых состоится премьера двух новых работ. Это мероприятие организовано совместно с Eesti Kontsert. Молодой композитор Лийса Хыбепаппель вместе с группой Trio’95 исполнит сочинение, специально подготовленное для фестиваля. Впервые будет реализован международный проект Themes For Great Cities: Tallinn, который представит публике звуки города. Авторы и исполнители произведения — эстонские музыканты Йонас Каарнаметс и Эрки Пярноя, солист датской группы Mew Йонас Бьерре и американский музыкант и журналист Алекс Майоло.

Новые звуки и исполнители будут представлены в Доме Черноголовых. Камерный хор Encore и Duo Telluur исполнят новые произведения композиторов Карла Типпа, Пярта Уусберга и Карин Куулпак в рамках программы Эстонского музыкального общества, приуроченной к Международному дню музыки. Здесь же фестиваль Üle Heli впервые объединит усилия с Латвийским фестивалем музыки и искусства Skau Mežs. Вместе они представят программу, в которой, среди прочих, участвуют итальянский экспериментальный дуэт L’impero della Luce, эстонский фьючепоп-артист Март Ави и латвийский саунд-художник +K+M+B.

На площадке Station Narva в Котельном зале Kultuurikatel выступят музыканты мирового уровня: американская группа, считающаяся самой громкой в мире, A Place To Bury Strangers и борец за гражданские права Башар Мурад.

Помимо Skau Mežs из Латвии, к TMW в качестве нового балтийского партнера присоединился литовский фестиваль талантов What’s Next In Music?, который привезет в Fotografiska бьёркоподобную Эвию Вебере из Латвии, любимцев литовской инди-сцены Garbanotas и эстонскую экспериментальную группу Center El Muusa. Впервые на TMW будет представлен финский фестиваль Blow Up, который покажет таких культовых артистов, как PH и Kaukolampi в Sveta Bar, а также совместный проект Кадри Саммель (Bedless Bones) и британских металлистов Ричарда Паули (Telepathy) и Бруно Руссо Deathsomnia.