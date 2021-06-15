155 артистов из 19 стран: Tallinn Music Week радует обширной программой

На вечере джаза в Fotografiska вы сможете услышать, в частности, эстонский вокальный джазовый коллектив Estonian Voices и супергруппу The Free Musketeers. Фьюче-фольк-ансамбль OOPUS в очередной раз представляет фолктроник-сцену в Fotografiska, на которой выступят они, а также сумасшедшая русская этно-фьюче-группа Oligarkh и саамский музыкант Ánnámáret.
Новаторы и более привычные представители традиционной музыки также можно будет услышать на фольк-вечере Erinevate Tubade Klubi (ETK), организованном международной ассоциацией независимых музыкальных агентов AGIMA Agents при участии финского аккордеониста Антти Пааланена и наши фольк-звезды Curly Strings и Duo Ruut. Атмосферу фестиваля Intsikurmu в ETK создадут румынская Youtube-звезда Люсия и эстонский инди-музыкант Таави-Пеэтер Лийв.
В Черном зале F-hoone летний фестиваль Võnge впервые представит свою программу в рамках TMW. В списке артистов значатся как главная надежда шведской поп-музыки Bluephox, так и самые яркие исполнители нового отечественного хип-хопа KiROT. Вечер Russian Sounds, посвященный молодым российским талантам, также пройдет в F-hoone, где, в частности, выступят группа Lucidvox, которая несколько лет назад получила свой международный успех, стартовав на площадке TMW, и группа ГРОМЫКА, играющая с эстетикой советской эстрады.
Дарк-поп-дуэт SYLK из Ирландии и эстонские рок-н-ролльщики Dead Furies выступят на рок-сцене Kivi Paber Käärid. KinoMaja предлагает слушателям классический рок от Ziggy Wild до Dramaman. Там же пройдет и поп-вечер с участием рэп-исполнительницы manna и электронного поп-дуэта Púr Múdd.
На метал-сцене фон Краля выступят лауреаты звания эстонский металлический альбом года Kannabinõid и JUUR, а также финская пост-металлическая группа Besra. Там же фестиваль GROM представит рок-программу от инди до панка, от эстонской дрим-кантри группы Holy Motors до литовской пост-панк-группы Solo Ansamblis. В Sveta будут представлены артисты в разном стилевом диапазоне: от датской рок-группы ROXY JULES до эстонско-австралийской психоделической пятерки сокрушителей снов Void Valley. Легенды квир-рейвов и андеграундной ночной жизни Флориан Валь, Valge Tüdruk и Köster будут представлены в Таллиннском центре альтернативной культуры, на площадке серии вечеринок BÄM.
В баре Uus Laine эстонский лейбл Heaven’s Trumpet представляет кросс-жанровую электронику от группы Estonian Electronic Society Ensemble до аудиовизуального дуэта Vera Vice. Густые басы и дымчатые биты будут звучать в магазине Aasia на сцене серии вечеринок Smoke Break — от Modern Disease до норвежского диджея и продюсера Шарлотт Бендикс.
В техно-клубе HALL в Ноблесснере, который впервые в этом году станет и одной из площадок для конференции TMW, в течение двух ночей публику будут развлекать Артур Ляэтс, резиденты серии вечеринок House of Acid и MÜRK, а также влиятельный диджей и концептуальный артист русского происхождения DVS1.
Будучи партнерским фестивалем международной инициативы Keychange, TMW стремится к гендерно-сбалансированной программе, в которой ценятся гендерные аспекты и сексуальные меньшинства. Артисты сети Keychange в программе TMW — это L’impero della Luce из Италии, Шарлотт Бендикс из Норвегии и SYLK из Ирландии.
Летом будут оглашены остальные исполнители музыкальной программы TMW и бесплатные концерты на городских сценах. Фестиваль также включает в себя конференцию, посвященную музыкальной индустрии, которая пройдет в Nordic Hotel Forum и техно-клубе HALL, публичные дискуссии, художественную программу, музыкальные мастер-классы для детей и специальные мероприятия в Ласнамяэ.