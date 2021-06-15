По книге Софи Оксанен «Сталинские коровы» снимут телесериал

«Когда я увидела »Сталинских коров« в постановке Айно Киви в городском театре Йоэнсуу, то была в восторге от таланта Киви. Поэтому я рада, что телесериал будет создан при его участии», - отметила Софи Оксанен, пишет Rus.err.ee.

«В международном масштабе такого сериала об эстонской истории как »Сталинские коровы« еще не создавали. Софи Оксанен в одной книге удачно описала репрессии 1940-х годов, унылость глубокого советского периода 1970-х и жизнь молодых эстонцев в Финляндии в 2000-е годы», - сказала Андра Киви, добавив, что для нее большая честь и радость участвовать в создании такого сериала.