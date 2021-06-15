Старший внук Елизаветы II развелся с женой

Бывшие супруги рассказали членам своей семьи, что решение о разводе было принято «полюбовно» два года назад во имя сохранения «дружеских отношений и счастья их двух детей».

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем пары Джерардом Франклином, говорится, «финансовые аспекты их развода урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом».

Издание также отмечает, что 95-летняя королева Елизавета II, у которой сложились близкие дружеское отношения с Отэм Келли, особенно переживает развод любимого внука.