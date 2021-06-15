Памяти Жанны Фриске: ностальгируем по ярким хитам звезды

Несмотря на этот информационный шум, звезда в первую очередь запомнилась благодаря своему творчеству, искрящейся улыбке и блеску больших зеленых глаз. Предлагаем воскресить в памяти, какой была Жанна Фриске, с помощью клипов с участием певицы — от начала ее работы в группе "Блестящие" до старта успешной сольной карьеры.

Жанна Фриске появилась в группе "Блестящие" в 1996 году. Она и ее коллега Ирина Лукьянова были приняты на место покинувшей группу Варвары Королевой. Через год в уже обновленном составе, который впоследствии стал золотым, Жанна вместе с другими участницами "Блестящих" выпускает песню "Цветы". Клип на нее становится первым в карьере певицы.

Именно с приходом в группу Жанны "Блестящие" добиваются успеха, а их песни "Облака", "Ча-ча-ча" и "Где же ты, где?" поднимаются на вершины музыкальных чартов тех лет. Клипа на зажигательную песню "Ча-ча-ча" снято не было, однако сохранились записи с одних из первых концертов группы — на них еще совсем юная Фриске с коллегами по коллективу только учится, как правильно держаться перед публикой.

По-настоящему незабываемым было появление Жанны в клипе "Блестящих" на песню "Чао, бамбино!". Там Фриске предстала в сверкающем полупрозрачном платье и повторила культовый взмах ногами Шэрон Стоун из "Основного инстинкта". Вспомним, как это было!

В начале нулевых, после ухода из группы близкой подруги Жанны Ольги Орловой, она также начала задумываться о том, чтобы покинуть коллектив. Фриске захотелось пуститься в сольное плавание, однако делать это она решила постепенно.

С 2001 по 2003 год Жанна продолжала петь в группе, а параллельно с этим пробовала делать что-то самостоятельно. Как раз в тот период вышло еще несколько золотых хитов группы "Блестящие" — песни "Ау-ау", "За четыре моря", "А я все летала" и "Апельсиновый рай". Чего мы точно не забудем, так это Жанну в образе стюардессы из клипа на песню "А я все летала"!

В 2003 году Жанна Фриске приняла участие в проекте "Последний герой", после возвращения с которого приняла окончательное решение об уходе из "Блестящих". Около двух лет певице понадобилось, чтобы выпустить свой первый и единственный сольный альбом, который она без лишней скромности озаглавила своим именем — "Жанна". В него вошли песни "Ла-ла-ла", "Где-то лето" и другие композиции, которые сразу же стали хитами. Эти песни, к слову, до сих пор довольно часто ставят по радио и поют в караоке — так любимое дело звезды продолжает жить уже после ее ухода.

За свою сольную карьеру Жанна Фриске успела записать и несколько дуэтных композиций с коллегами по шоу-бизнесу. Хит "Малинки" с группой "Дискотека Авария" когда-то взорвал все чарты, а песня "Вестерн" с Татьяной Терешиной хоть и не имела такого взрывного эффекта, однако очень понравилась профессионалам. Так, музыкальный критик Борис Барабанов назвал эту композицию самой лучшей и недооцененной в сольной карьере звезды. Интересно, что автором текста этой песни стал рэпер Noize MC.

Песню Жанны "А на море белый песок" в момент ее выхода в 2009 году поклонники считали просто летней любовной балладой, а теперь называют не иначе как пророчеством. В строках "Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко" многие теперь видят символическое прощание певицы со своими родными людьми и любимой публикой.

Последним клипом Жанны, в котором она снялась за несколько лет до того, как узнала о своем страшном диагнозе, стало музыкальное видео на песню "Навсегда". В этой композиции звезда, будто обращаясь к своим фанатам, просит их не погружаться в уныние и верить в то, что за черной полосой их всегда ждет белая: