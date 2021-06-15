Таллинн – в радужные цвета! Гей-активисты ищут союзника на выборах, чтобы осуществить свои мечты

Организатор культурной жизни и педагог Кейо Соомелт является активным сторонником ЛГБТ и представителем группы активистов, борющихся за права сексуальных меньшинств.

Кейо Соомелт ФОТО: Meelis Meilbaum



Вместе с новой группой активистов он собрал предложения по улучшению жизни секс-меньшинств в городе и написал двухстраничную предвыборную программу, которую представляет по разным ​​фракциям Таллиннского городского собрания.

По словам представителей группы активистов - Кейо Соомелт и Таави Коппел, - они уже представили предвыборную программу фракциям социал-демократов в Таллинне, зеленых и EKRE.

В программе есть требования и предложения для города. Например, активисты считают, что Таллинн, как крупнейшее самоуправление Эстонии, должен от имени своих граждан оказать давление на Рийгикогу, чтобы тот принял закон, реализующий Закон о сожительстве, или узаконил однополый брак. По их словам, первый однополый брак в Эстонии должен быть зарегистрирован в Таллинне.

В целом из предложений активистов можно понять, что город должен сопротивляться Тоомпеа, если представители государства не могут обеспечить защиту меньшинств, и город должен организовывать ЛГБТ-мероприятия самостоятельно, а не с помощью активистов группы.

От городских властей также просят обучить семейных врачей области ЛГБТ в медицине. Активисты надеются, что это сделает врачей компетентными, заботливыми и инклюзивными, и что меньшинства не должны будут стыдиться получения медицинской помощи.

По мнению Соомелта и других членов группы, ЛГБТ-люди подвержены риску проблем с психическим здоровьем, поэтому психологическое консультирование должно быть для них более доступным и, при необходимости, анонимным.

Члены группы надеются, что вскоре в Таллинне можно будет увидеть много цветов радуги. Например, желательно иметь хотя бы один разноцветный переход в каждом районе. Кроме того, активисты предлагают, что книги и исторические места на тему ЛГБТ могут быть отмечены цветами радуги.

Соомелт сообщил Elu24, что, как и ожидалось, наибольшие точки соприкосновения и взаимопонимания были найдены с зелеными, с которыми уже строятся планы относительно дальнейших шагов.

«Социал-демократы были очень осторожными, и, как и ожидалось, не появилось никаких точек соприкосновения с EKRE. Были организованы встречи с представителями Эстония 200 и Молодых социал-демократов. Центристская партия выразила готовность к встрече, но не смогла пока найти время, а Партия реформ и Отечество не пожелали откликнуться на наше предложение о встрече », - говорит Соомелт.

Он сказал, что, возможно, ЛГБТ-активистам придется сформировать свой собственный избирательный альянс, если не будет достигнуто соглашения с партией, которая им близка по духу.

Редакция Elu24 связалась со всеми упомянутыми Соомелтом партиями, чтобы выяснить, что они думают по этому поводу.

Натали Метс, представитель социал-демократов, отвергла утверждение, что они встречались с Соомелт. Однако встречу с активистами подтвердил председатель фракции EKRE Таллиннского городского собрания - Март Каллас. Остальные партии пока не прислали ответа в редакцию.

Каллас назвал встречу 4 июня в кафе «Кадриорг» исторической. Соомелт пригласила представителей EKRE встретиться через Facebook, чтобы обсудить, можно ли найти общий язык по вопросам ЛГБТ.

От имени EKRE во встрече приняли участие сам Март Каллас и советник фракции - Кадри Вильба. «После осторожного приветствия нам были переданы предложения ЛГБТ по предвыборной программе на двух страницах. Если коротко, то эти предложения казались утрированными, и мы тут же ответили, что не можем принять их для нашей программы», - поведал Каллас.

Однако представители EKRE и ЛГБТ сошлись во мнении по поводу школьных издевательств. По словам Калласа, это касается не только ЛГБТ, и что любое издевательство предосудительно и требует решения.

«Я не вижу, что только ЛГБТ - это единственное меньшинство, есть и другие, которых не принимают и над которыми издеваются. Со всеми следует обращаться одинаково, потому что в школах подвергаются издевательствам люди, носящие очки, более крупные люди, люди с материальными недостатками, люди с ограниченной подвижностью и умственными недостатками», - сказал Каллас.