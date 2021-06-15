Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь Машу

На снимке голубоглазая и светловолосая девочка прикрывает лицо рукой. Похоже, что она растет похожей на маму.
— подписал фото Иглесиас, однако не уточнил, над чем именно.
Подписчики звезды восхитились его фотографией с красавицей-дочкой. Они оставили под постом множество восторженных комментариев.
«Слишком много милоты в одной картинке»;
«Великолепная и прекрасная принцесса! Она очаровательна!» — отметили в комментариях.
Известно, что Иглесиас познакомился с Курниковой в 2002 году во время съемок своего клипа на песню «Escape», в которых та принимала участие. В конце 2017 года у пары родились близнецы — Николас и Люси. Маша же появилась на свет в январе прошлого года.