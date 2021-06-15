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Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь Машу

Энрике Иглесиас и Анна Курникова ФОТО: Justin Campbell/Justin Campbell/BuzzFoto.com

Испанский певец и актер 46-летний Энрике Иглесиас порадовал фанатов фото своей младшей дочери Маши от российской теннисистки и модели 40-летней Анны Курниковой. Он сделал селфи с наследницей и опубликовал кадр на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.

На снимке голубоглазая и светловолосая девочка прикрывает лицо рукой. Похоже, что она растет похожей на маму.

Работаю над кое-чем,

— подписал фото Иглесиас, однако не уточнил, над чем именно.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Подписчики звезды восхитились его фотографией с красавицей-дочкой. Они оставили под постом множество восторженных комментариев.

«Вы двое замечательные»;

«Слишком много милоты в одной картинке»;

«Великолепная и прекрасная принцесса! Она очаровательна!» — отметили в комментариях.

Известно, что Иглесиас познакомился с Курниковой в 2002 году во время съемок своего клипа на песню «Escape», в которых та принимала участие. В конце 2017 года у пары родились близнецы — Николас и Люси. Маша же появилась на свет в январе прошлого года.

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