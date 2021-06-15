Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь Машу

На снимке голубоглазая и светловолосая девочка прикрывает лицо рукой. Похоже, что она растет похожей на маму.

Работаю над кое-чем,

— подписал фото Иглесиас, однако не уточнил, над чем именно.

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Подписчики звезды восхитились его фотографией с красавицей-дочкой. Они оставили под постом множество восторженных комментариев.

«Вы двое замечательные»;

«Слишком много милоты в одной картинке»;

«Великолепная и прекрасная принцесса! Она очаровательна!» — отметили в комментариях.