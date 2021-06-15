Блогер написала одно слово в Instagram и совершила самоубийство

Тело девушки нашли перед многоквартирным домом в Кишиневе. Прибывшие на место происшествия полицейские и судмедэксперты не обнаружили никаких следов насилия.

По сообщениям местных СМИ, @Nicuseaaa жила в квартире со своим молодым человеком, однако в момент самоубийства она была одна. Соседи рассказали полиции, что никогда не слышали, чтобы пара ссорилась. Но было известно, что девушка страдала от депрессии. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

Многочисленные подписчики молдаванки выразили соболезнования под ее последним постом. Некоторые написали, что не могут поверить в случившееся.