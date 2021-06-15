«Тяжело наблюдать»: близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи

Известно, что у кутюрье диагностирована болезнь Паркинсона. Его коллеги и близкие активно посещают различные ток-шоу, которые каждый раз собирают невероятное количество негативных комментариев, Пользователей Сети крайне возмущает тот факт, что великого модельера показывают людям, несмотря на то, что ему очевидно плохо. Многие утверждают, что окружение просто хочет нажиться на деле всей его жизни. Сейчас легенда не передвигается самостоятельно и почти не разговаривает.

Зоя Николаевна долгие годы дружила с Вячеславом Зайцевым. Она крайне обеспокоена и считает, что приятеля нужно срочно спасать. Она напомнила, что кутюрье используют в своих целях бесчестные люди, им манипулируют. «Тяжело наблюдать», – призналась она. Актриса отметила, что он всегда был добрым и светлым человеком, поэтому теперь ему необходима помощь, пишут Дни.

По словам артистки, вызволить модельера может помочь Алла Пугачева. У Примадонны достаточно материальных средств и влияния для этой миссии. Зоя Зелинская напомнила, что именно Зайцев шил наряды для звезды в самом начале ее карьеры.