Сказочное зрелище: туристы и жители Петербурга увидели репетицию «Алых парусов»

Перед глазами восторженных зрителей проплыл бриг под алыми парусами. Увидеть сказочную красоту захотели и дети и взрослые. Для репетиции главного праздника выпускников даже Троицкий мост развели на два часа раньше обычного времени, сообщает Пятый канал .

В этом году праздник выпускников «Алые паруса» состоится в очном формате 25 июня. Событие по традиции будет состоять из двух частей: в первой выпускники смогут посетить концерт, который пройдет на Дворцовой площади, а во второй увидят представление в акватории Невы. Одной из тем в этом году станет празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского.