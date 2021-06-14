Гарика Харламова впервые заметили на публике с новой возлюбленной

Шоумен и юморист, резидент Comedy Club и бывший муж Кристины Асмус Гарик Харламов в очередной раз укрепил слухи о романе с актрисой Катериной Ковальчук. Артиста заметили в Санкт-Петербурге на матче сборной России с командой Бельгии в рамках Евро-2020.

Звезды также публиковали на своих страницах в Instagram фото со стадиона «Газпром Арена» – судя по ракурсу, вычислили фанаты и журналисты, игру влюбленные смотрели вместе. Ковальчук и Харламов сидели не на VIP-трибунах, а вместе с обычными болельщиками. В их компании на спортивном мероприятии были комики Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис.

Месяц назад Гарика с его новой предполагаемой дамой сердца видели в Сочи. Там они отдыхали с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской, которые, как стало известно на днях, тоже пара.

ФОТО: Пятый канал / Instagram

Харламов и Ковальчук познакомились год назад во время совместной работы над сериалом «Гусар». Уже тогда поползли слухи, что отношения между артистами нельзя назвать сугубо профессиональными. Однако сами селебрити никак не комментируют домыслы.

С Кристиной Асмус Харламов развелся в октябре 2020 года. Союз знаменитостей продлился семь лет, в нем родилась их общая дочь Анастасия. Девочка осталась жить с матерью, однако ее общению с отцом никто не препятствует. Экс-супруги вместе организуют праздники для наследницы и не разжигают публичных скандалов.



