Лобода впервые о скандале Киркорова и Крапивиной: «Зная Нателлу, думаю, что она сожалеет о произошедшем»

Так, 38-летняя Лобода подчеркнула, что события недельной давности серьезно повлияли на ее команду и дальнейшую работу.

Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о ее решении уйти из проекта, но с уважением принимаю его,

— сказала Светлана.

Певица подчеркнула, что их сотрудничество длилось 11 счастливых лет, которые она никогда не сможет выбросить из памяти или забыть.

Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда,

— подчеркнула исполнительница хита «Суперзвезда».

Она также добавила, что давно искала человека на должность концертного директора, а теперь им станет Табриз Шахиди. «В моей жизни продюсеров больше не будет», — подчеркнула артистка.

Напомним, после премии МУЗ-ТВ между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал. Продюсеру не понравился выход поп-короля российской эстрады с Давой на красную ковровую дорожку, который она назвала паноптикумом. Певец записал видеообращение, где высказал недовольство таким отношением и обвинил знаменитостей в копировании номеров.

По мнению Крапивиной, Киркоров несколько раз просил Лободу спеть с ним дуэтом, но получил отказ, поэтому и затаил обиду. Нателла сказала, что больше не будет давать комментарии по этому поводу, так как не собирается работать в музыкальном шоу-бизнесе.



