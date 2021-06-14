После встречи с Елизаветой II Джо Байден сделал неожиданное признание

Елизавета II приветствовала президента и первую леди, когда первый гренадерский гвардейский батальон дал королевский салют и заиграл национальный гимн США.

Она была очень любезна, – сказал Байден журналистам уже в аэропорту Хитроу. – Она напомнила мне мою мать.

Джилл Байден, королева Елизавета II и президент США Джо Байден. ФОТО: POOL

На частной аудиенции в Виндзорском замке Байдены с королевой обсудили мировых лидеров, а еще жизнь в Белом доме по сравнению с Виндзором.

Я сказал "Мы могли бы разместить Белый дом во дворе",

– пошутил президент США и добавил, что направил Ее Величеству приглашение в Белый дом, пишет People.

Джо Байден является 13-м действующим президентом, встречавшимся с королевой во время ее правления, и пятым президентом, которого она принимала в Виндзоре.

Этот визит также был одним из первых публичных мероприятий Ее Величества после смерти принца Филиппа в апреле этого года.



