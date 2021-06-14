Пн, 14.06.2021
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Валерий Сюткин впервые показал 10-месячного сына

Валерий Сюткин ФОТО: Konstantin Sednev

63-летний российский музыкант, экс-вокалист группы «Браво» Валерий Сюткин предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что певец счастлив в третьем браке со своей супругой Виолой. Пара воспитывала дочь, названную в честь матери. Однако в прошлом году Валерий Миладович, к неожиданности многих, вновь стал отцом. Жена подарила ему мальчика, которого назвали Львом, пишет Экспресс газета.

До последнего момента Сюткин не показывал широкой публике малыша, которому на днях исполнилось 10 месяцев. Однако из-за хорошей погоды в Москве и своего отличного настроения артист решил сделать исключение. В своем микроблоге Сюткин опубликовал кадры, на которых он прогуливается с подрастающим наследником. Сам Лев при этом сидит в коляске, однако в какой-то момент камера снимает ее под таким ракурсом, который вполне позволяет разглядеть лицо мальчика.

Судя по всему, видео сняла 45-летняя супруга певца Виола. Во время записи она с юмором комментирует происходящее: «Лев Валерьевич пьет компот!». Пользователи Сети эмоционально отреагировали на трогательные кадры. «Ребёночек в таком возрасте побуждает жить, творить и любить!», «Очень приятно наблюдать за вами с малышом», «Счастливчики», «Какое милое видео», — высказываются комментаторы.

Напомним, что нынешний брак стал для Сюткина уже третьим. При этом он также воспитывает детей от первых двух браков. Елена Сюткина закончила экономический факультет МГУ и работает в иностранной компании, а Максим Сюткин закончил геофак главного вуза страны и решил трудиться в туристической отрасли.


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