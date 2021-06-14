Валерий Сюткин впервые показал 10-месячного сына

До последнего момента Сюткин не показывал широкой публике малыша, которому на днях исполнилось 10 месяцев. Однако из-за хорошей погоды в Москве и своего отличного настроения артист решил сделать исключение. В своем микроблоге Сюткин опубликовал кадры, на которых он прогуливается с подрастающим наследником. Сам Лев при этом сидит в коляске, однако в какой-то момент камера снимает ее под таким ракурсом, который вполне позволяет разглядеть лицо мальчика.

Судя по всему, видео сняла 45-летняя супруга певца Виола. Во время записи она с юмором комментирует происходящее: «Лев Валерьевич пьет компот!». Пользователи Сети эмоционально отреагировали на трогательные кадры. «Ребёночек в таком возрасте побуждает жить, творить и любить!», «Очень приятно наблюдать за вами с малышом», «Счастливчики», «Какое милое видео», — высказываются комментаторы.

Напомним, что нынешний брак стал для Сюткина уже третьим. При этом он также воспитывает детей от первых двух браков. Елена Сюткина закончила экономический факультет МГУ и работает в иностранной компании, а Максим Сюткин закончил геофак главного вуза страны и решил трудиться в туристической отрасли.



