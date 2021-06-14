Передумала: участница «Евровидения» сделала неожиданное признание о смене пола
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что в юности подумывала о смене пола. Об этом победительница российской «Фабрики звезд — 7» и участница «Евровидения-2009» рассказала своим подписчикам в Instagram, пишет Пятый канал. По словам Приходько, будучи школьницей, она выбирала «мальчуковый» стиль одежды и донашивала вещи старшего брата. А кумирами артистки были голливудские актеры-мужчины — Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни.