Передумала: участница «Евровидения» сделала неожиданное признание о смене пола

Как рассказала Анастасия, близкие, мягко говоря, не помогали ей обрести уверенность в себе и преодолеть подростковые комплексы. От своей мамы она никогда не слышала слов «красивая» или хотя бы «симпатичная». Родительница говорила, что у дочери слишком узкие глаза и неискренняя улыбка. Однажды, когда девочка захотела удивить семью женственным образом, надев мамины ботильоны и короткое платье, бабушка обозвала ее «профурсеткой».

«Первое, что я решила — если я когда-нибудь буду воспитывать девочку, она для меня будет самой лучшей! Вторая мысль была не такой поэтичной, я захотела сменить пол. Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка — и вуаля!»

Остаться девушкой Приходько помогла первая любовь. Она была без ума от мальчика Юры, который ездил на красном спортивном авто, носил белую майку, как кумир миллионов школьниц того времени Энрике Иглесиас. Анастасия поняла, что на «томбоя» (томбоями называют девочек и девушек, проявляющих характер, считающийся типичным для мальчиков — Прим.ред.) в старой одежде такой парень внимания не обратит, пишет News.ru. Отношения у пары в итоге сложились, и тогда артистка осознала, что может быть для кого-то самой красивой.