«Мне плюнули в лицо!»: Прохор Шаляпин рассказал о стычке с соседом

Дело в том, что звезда уже много лет живет в московской «сталинке», он доволен жильем, но проблемы с местом для авто выматывают артиста. Некоторое время назад жители дома стали замечать, что припарковаться возле него практически нельзя — двор постоянно заставлен чужими автомобилями, поэтому решено было поставить шлагбаум. Но не все оказались этим довольны. По словам Прохора Шаляпина, иногда шлагбаум ломают, и тогда приходится ставить новый. При этом некоторые жильцы угрожают и даже нападают на тех, кто согласился на установку.

Однажды вплотную за Шаляпиным пыталась проникнуть во двор неизвестная машина. Певец притормозил, чтобы шлагбаум закрылся за ним. По его мнению, каждый водитель должен открывать проход своим ключом. Оказалось, что за ним ехал недовольный нововведением сосед.

«Мне плюнули в лицо в прямом смысле этого слова! Впервые в жизни я получил плевок. Со всей дури харкнули!»

— пояснил Прохор в эфире одного из ток-шоу.

Выяснилось также, что некоторые жители продавали свои места на общей парковке, либо парковали сразу по пять машин, не заплатив за это ни копейки.

В студию пришел также сосед Прохора Шаляпина, который выступил за демонтаж шлагбаума. По его словам, год назад его матери стало плохо, и из-за ограждения скорая не смогла заехать во двор, в результате женщина скончалась, так и не дождавшись помощи врачей.



