Филипп Бедросович отбил парня: Соловьев раскрыл страшную трагедию Бузовой

В эфире своего YouTube-шоу «Соловьев.Live» телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал самые громкие скандалы последней недели.

Речь идет об эпатажном появлении Филиппа Киркорова, Давида Манукяна и Данилы Милохина на премии «Муз-ТВ», а также критике в Сети по поводу назначения Ольги Бузовой на роль в новом спектакле МХАТ имени Горького.

Журналист не понимает, почему новость о начале театральной карьеры Бузовой вызвала негативную реакцию публики, в то время как есть куда менее, на взгляд Соловьева, достойные и трудолюбивые представители шоу-бизнеса.

Соловьев гневно высказался о популярности тиктокера Дани Милохина: «Даня Милохин – это нечто. Беседует с человеком, который ему в дедушки годится и который все пытается шутить. Это выглядит как восставшие из ада, посещающие ад на прогулке. Это вообще все о чем?»

Он также иронично объяснил, почему Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном – сами знаменитости, как известно, скрывают ответ на этот вопрос.

«И теперь я понимаю страшную трагедию Ольги Бузовой, у которой, судя по всему, Филипп Бедросович отбил парня. И все еще говорят, что у нас гомофобная страна, учитывая, что там все шутки такие, что не поймешь, кто ты, что ты. Вот эта вся тусовка, потерявшаяся во всем. Не собираюсь ничего обсуждать по поводу музыки. Я не эксперт», – пожал плечами Соловьев.

ФОТО: Youtube

Ольга Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», где сыграет Беллу Шанталь – певицу-шпионку. Премьера состоится 11-12 июня и, по заверению поющей ведущей, почти все билеты на постановку уже распроданы.



