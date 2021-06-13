С «Тату» никто не сравнится: Лена Катина проехалась по Бузовой

Группа «Тату» буквально взлетела на музыкальный Олимп в 1999 году. Дуэт двух озорных школьниц – Лены Катиной и Юлии Волковой – стал одним из самых скандальных проектов за всю историю российского шоу-бизнеса.

Татушки, открыто заявлявшие о своей причастности к ЛГБТ-сообществу, собирали многотысячные залы по всему миру. Однако после оглушительного успеха популярность группы постепенно сошла на нет.

Сейчас экс-солистка группы Лена Катина без преувеличения считает, что триумф их дуэта никто не сможет повторить. На ее взгляд, даже современным звездам шоу-бизнеса это не под силу.

В одном из последних интервью у Катиной спросили, чья школа победит – «Тату» или Ольги Бузовой. Артистка ответила не в пользу поющей ведущей.

«Конечно "Тату". Вот здесь ответ очевиден. С "Тату" никто не сравнится, потому что такой популярности, славы как у нас, за рубежом не было ни у кого. Даже у Моргенштерна», – высказалась артистка.

Она добавила, что с позитивом относится к молодым исполнителям, и что не исключает, что однажды их с Волковой успех переплюнет кто-то другой.

«Я слушала, кстати, Моргенштерна. Он молод и неопытен, но парень самобытный! Посмотрим, что с ним будет дальше», – говорит звезда.



