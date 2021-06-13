«Вы меня начинаете злить!»: Пригожин пообещал опубликовать переписку с худруком МХАТа

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Ольгой Бузовой набирает новые обороты. Ранее продюсер опубликовал в Instagram аудиозапись с ее репетиции во МХАТе и заявил, что изначально эту роль предлагали его жене Валерии.

Вскоре певица Лолита написала в комментариях, что и ей также предлагали роль, на которую взяли Бузову, и назвала спектакль самодеятельностью. После этого в дискуссию вмешалась подписчица, которая посмеялась над заявлениями Пригожина и Лолиты, заявив, что худрук МХАТа сам сказал, что ни Лолиту, ни Валерию никто не звал.

Ольга Бузова отметилась в споре, написав лаконичное «Вот-вот» под комментарием подписчицы. После этого Пригожин завелся, назвав худрука художественным вруном и пообещал опубликовать переписку с ним.

«Завтра опубликую все, и тогда посмотрим, кто врет. Вы меня не на шутку начинаете злить!» – ответил он Бузовой.

ФОТО: Instagram

Пока в его аккаунте обещанной публикации не появилось. А Ольга Бузова, тем временем, стала участницей еще одного скандала. Ксения Собчак опубликовала пародию на нее, за что блондинку высмеяли ее подписчики и обвинили в зависти к поющей ведущей.



