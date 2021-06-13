«Не платье, а космос!»: фанаты Собчак попросили ее всегда быть такой красивой
Поклонники были потрясены нарядом, который теледива выбрала для вечеринки, пишет Radiokp.ru.
Поклонники были потрясены нарядом, который теледива выбрала для вечеринки, пишет Radiokp.ru.
Телеведущая Ксения Собчак побывала на празднике по поводу годовщины свадьбы певицы Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова. У себя на странице в Instagram журналистка показала наряд для светского мероприятия.
«Это была лучшая вечеринка сезона!» – написала Собчак.
На фото теледива позирует в длинном бело-голубом платье и нежно-сиреневых туфлях-лодочках.
Поклонники были в восторге от наряда телеведущей. Они назвали этот образ нежным и восхитительным.
«Красивая!»; «Как же вы экстравагантны и красивы!»; «Вы можете быть всегда такой красивой?»; «Как похорошела при Богомолове»; «Туфли и платье космические»; «Образ восхитительный»; «Не платье, а космос какой-то!»; «Икона стиля»; «Вы само очарование»; «Шикарное платье для шикарной женщины»; «Умопомрачительный образ», – отметили фанаты.
На днях Ксению Собчак раскритиковали поклонники за ее пародию на Ольгу Бузову, которая получила одну из ролей во МХАТе.
Телеведущая сняла видео с актером в образе Сталина и спела, что он «мало граждан положил» на манер песен Бузовой. Подписчики Собчак в Instagram не оценили эту шутку, назвав ее хайпом.