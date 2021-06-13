«Не платье, а космос!»: фанаты Собчак попросили ее всегда быть такой красивой

Телеведущая Ксения Собчак побывала на празднике по поводу годовщины свадьбы певицы Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова. У себя на странице в Instagram журналистка показала наряд для светского мероприятия.

«Это была лучшая вечеринка сезона!» – написала Собчак.

На фото теледива позирует в длинном бело-голубом платье и нежно-сиреневых туфлях-лодочках.

Поклонники были в восторге от наряда телеведущей. Они назвали этот образ нежным и восхитительным.

«Красивая!»; «Как же вы экстравагантны и красивы!»; «Вы можете быть всегда такой красивой?»; «Как похорошела при Богомолове»; «Туфли и платье космические»; «Образ восхитительный»; «Не платье, а космос какой-то!»; «Икона стиля»; «Вы само очарование»; «Шикарное платье для шикарной женщины»; «Умопомрачительный образ», – отметили фанаты.

На днях Ксению Собчак раскритиковали поклонники за ее пародию на Ольгу Бузову, которая получила одну из ролей во МХАТе.

Телеведущая сняла видео с актером в образе Сталина и спела, что он «мало граждан положил» на манер песен Бузовой. Подписчики Собчак в Instagram не оценили эту шутку, назвав ее хайпом.



