Больше двух лет борьбы за жизнь: как выглядит Чернышев, ухаживающий за онкобольной Заворотнюк

Более двух лет назад Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга четвертой стадии. С тех пор началась борьба звезды сериала «Моя прекрасная няня» за жизнь. Рядом с актрисой находится ее семья. А муж Петр Чернышев, оставшись единственным кормильцем, делает все для того, чтобы его любимая встала на ноги.

Петр Чернышев более двух лет ухаживает за онкобольной Анастасией Заворотнюк. В 2019-м ей диагностировали глиобластому – самую агрессивную форму рака головного мозга, проверенного лечения которой пока, увы, не существует. Петр успевает работать, чтобы обеспечите жене достойный уход. Болезнь сильно изматывает фигуриста.

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50-летний спортсмен буквально разрывается между работой и домом, где помимо любимой жены его ждет двухлетняя дочь Мила. Сейчас Чернышев задействован в постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Не так давно спортсменка показала, как выглядит Петр. Она также рассказала, что теперь партнершей фигуриста в некоторых сценах будет не она, а Алина Загитова.

К сожалению, в последнее время поклонникам все сложнее узнавать кумира. Он заметно похудел, оброс и постарел.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то на сегодняшний момент известно, что она находится в России, в своем загородном доме в Крекшино. К актрисе приезжают врачи. Болезнь ее сильно изменила. «Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден – могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи», – делился профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.



