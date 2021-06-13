«Если бы не прививка, было бы тяжелее»: жена госпитализированного Буйнова о его состоянии

Народный артист РФ Александр Буйнов угодил в больницу. В госпитале в подмосковном Одинцово певец лечится от коронавируса. Ранее он сам признался в этом поклонникам. Чтобы узнать подробности о состоянии звезды, Пятый канал обратился за комментарием к его жене Елене. По словам женщины, самочувствие Буйнова уже улучшилось.

«Лучше, спасибо. Делал прививку. Сейчас еще будет делать. Он сделал две прививки очень давно, антитела упали. Надо было за этим следить», – рассказала супруга артиста.

Буйнова добавила, что от тяжелого течения COVID-19 исполнителя спасла вакцинация. А если бы он следил за титром антител в организме и сделал повторную прививку, инфицирования бы удалось и вовсе избежать.

«Если бы не прививка, было бы все намного тяжелее», – резюмировал Елена.



