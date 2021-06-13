Певица Глюкоза с размахом отметила день рождения и годовщину свадьбы

Звезды российского шоу-бизнеса шумно отпраздновали день рождения певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, а также годовщину свадьбы артистки и бизнесмена Александра Чистякова. 7 июня артистке исполнилось 35 лет, а в середине июля браку знаменитостей исполнится 15 лет – два важных события Ионова решила отпраздновать разом.

На вечеринку был приглашен весь свет столичной творческой индустрии. Среди гостей были Александр Ревва, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Валентин и Марина Юдашкины, Александр Уман из «Би-2», Софья Таюрская с бойфрендом Ильей Прусикиным из Little Big и многие другие.

Для приглашенных также был организован концерт. На сцене выступала сама именинница, Григорий Лепс и Егор Крид. Для родителей спела и 14-летняя дочь Глюкозы Лидия. Бурно отыграли свой сет и рейверы из Little Big – недавно Наталья Ионова снялась в их клипе на песню «Everybody».

Главная виновница торжества сменила за вечер несколько разных нарядов – от блестящего комбинезона с глубоким декольте до соблазнительных вечерних платьев. В завершении праздника, после песни дочери Лидии, Ионова и Чистяков разрезали праздничный торт. В одном из видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, что растроганная Глюкоза не сдержала слез в трогательный момент



