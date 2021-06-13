Джанабаева показала лицо шестилетнего сына Валерия Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева порадовала поклонников редкими кадрами – артистка показала, как выглядит сейчас ее подросший сын Лука. В июле мальчику исполнится семь лет и, судя по видео его звездной мамы, он увлечен освоением трюков на самокате. Парнишка прокатился перед Джанабаевой, дважды ловко перепрыгнул через препятствие, за что получил щедрую родительскую похвалу.

Стоит отметить, певица и ее супруг и коллега Валерий Меладзе не спешат показывать публике лица детей. Случай с Лукой – большая редкость. Артисты делятся с поклонниками историями из личной жизни, но отпрысков все же берегут от чрезмерного внимания прессы.

Пара долго скрывала и свой роман, а также рождение первого сына Константина, которому сейчас 17 лет. Когда наследник появился на свет, Меладзе был еще женат. Первая супруга Ирина подарила музыканту трех дочерей, но ни это, ни 18-летняя брачная история не остановили Валерия – он развелся. В 2014 году певец женился на Джанабаевой и вскоре стал папой Луки.

В этом году 42-летняя певица подарила 55-летнему мужу Агату. Девочка родилась 12 апреля в День космонавтики. Родители хотели связать ее имя с космосом и рассматривали вариант назвать малышку Венерой, но мама Альбина настояла на Агате



