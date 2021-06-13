Экс-супруга Ильи Прусикина перестала скрывать от публики отношения со звездой шоу «Танцы»

В Сети уже говорили о том, что Ирину Смелую и звезду шоу «Танцы» Даниила Патлаха связывают не просто дружеские отношения: пара встречается. Но официального объявления об этом сделано не было.

Недавно Смелая и Патлах появились на светском мероприятии в Петербурге, а позже бывшая жена солиста Little Big опубликовала кадры в личном блоге, где танцор нежно целует любимую. «На 16-й премии "Топ 50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга" пришла и забрала свою статуэтку за значительный прорыв в музыкальной области», – поделилась успехам артистка.

В комментариях отметился и Даниил, который отправил ей смайлик в виде сердечка и языка. А вот бывший муж ничего не написал, похоже, он теперь ставит лайки только Таюрской и ее голым фотографиям.



