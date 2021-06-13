Миронов и Хаматова сыграют главные роли в сериале «Горбачев»
Готовится к производству сериал «Горбачев» об истории взаимоотношений первого президента СССР Михаила Горбачева и его жены Раисы. Главные роли исполнит Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Готовится к производству сериал «Горбачев» об истории взаимоотношений первого президента СССР Михаила Горбачева и его жены Раисы. Главные роли исполнит Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Над сериалом будет работать компания Ivi Originals и студия «Третий Рим». В нем будет 20 эпизодов. Ведется работа над их сценарием. Идея снять картину появилась после показа одноименного спектакля Алвиса Херманиса в Театре наций в 2020 году.
По словам самого Горбачева, на премьере постановки он был приятно удивлен, как Миронов «перевоплощается на сцене», пишет RUS TVNET.
«Для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны», - цитирует Горбачева Esquire.
Съемки запланированы на весну 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Премьера ожидается в 2023 году.