Миронов и Хаматова сыграют главные роли в сериале «Горбачев»

Над сериалом будет работать компания Ivi Originals и студия «Третий Рим». В нем будет 20 эпизодов. Ведется работа над их сценарием. Идея снять картину появилась после показа одноименного спектакля Алвиса Херманиса в Театре наций в 2020 году.

По словам самого Горбачева, на премьере постановки он был приятно удивлен, как Миронов «перевоплощается на сцене», пишет RUS TVNET.

«Для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны», - цитирует Горбачева Esquire.

Съемки запланированы на весну 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Премьера ожидается в 2023 году.

Алвис Херманис и Михаил Горбачев ФОТО: Ekrānuzņēmums



