«Выплюнул, естественно»: ученый объяснил, почему дайвер выбрался живым из пасти кита
По его мнению, заглотнуло человека огромное морское млекопитающее не со зла, просто он оказался не в то время не в том месте.
По его мнению, заглотнуло человека огромное морское млекопитающее не со зла, просто он оказался не в то время не в том месте.
Киты совершенно не заинтересованы в людях как в объекте охоты, поэтому гигант сразу выплюнул оказавшегося в его пасти человека. Об этом заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов, пишет Life.ru.
«[Кит мог заглотнуть человека], если он рядом с ним плавал, кит ловил рыбу, а они же как — они заглатывают воду, а потом её отфильтровывают через китовый ус. <…> Он мог его заглотнуть, в глотку он к нему пролезть не мог, потому что она у него маленькая. <…> Он случайно глотнул, а потом тут же выплюнул, естественно, <…> Зачем ему в пасти такой большой объект?» — сказал он в беседе с телеканалом «360».