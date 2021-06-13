«Выплюнул, естественно»: ученый объяснил, почему дайвер выбрался живым из пасти кита

«[Кит мог заглотнуть человека], если он рядом с ним плавал, кит ловил рыбу, а они же как — они заглатывают воду, а потом её отфильтровывают через китовый ус. <…> Он мог его заглотнуть, в глотку он к нему пролезть не мог, потому что она у него маленькая. <…> Он случайно глотнул, а потом тут же выплюнул, естественно, <…> Зачем ему в пасти такой большой объект?» — сказал он в беседе с телеканалом «360».