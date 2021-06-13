Катя Лель объяснила возникновение коронавируса заговором против артистов

Лель отметила, что многие представители творческих профессий пострадали от пандемии коронавируса. Среди них — известные во всем мире музыканты, актеры и писатели. Женщину также смутило, что «творческих людей мгновенно отправили по домам», пишет Lenta.ru.
«А потом до меня дошло: творческие люди – это свет. Именно поэтому мы стали неугодны. (...) Коронавирус – это явно заговор против человечества. Это уже доказанный факт», — объяснила свою теорию Лель.
Певица стала искать единомышленников, которые уже доказали ее идеи. Таким человеком стал духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври из Африки. Вместе с ним Лель записала «альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК». Певица заявила, что пластинка выйдет на знаменитом мировом лейбле в ближайшее время.
Ранее Катя Лель предсказала дату появления инопланетян на Земле. Артистка предполагает, что вторжение НЛО случится до 2030 года. По мнению Лель, люди являются экспериментом высших цивилизаций.
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!