Кети Топурия кардинально сменила имидж, и поклонники оценили

В этот раз Кети удалось восхитить публику не ярким аутфитом, а кардинальной сменой имиджа. Впервые за много лет артистка отказалась от длинных локонов и остригла каре. В сторис она показала результат преображения и поблагодарила своих стилиста и визажиста за создание эффектного образа.

«Ну вот, сегодня я уже с каре благодаря этой женщине. А мейкап благодаря этой женщине»—

Визажист Кети также выложила короткий ролик, в котором запечатлела процесс создания нежного макияжа. Она нанесла певице легкий мейк с акцентом на глаза, который лишь подчеркнул естественную красоту Топурия.

Фанаты пришли в восторг от новой стрижки артистки. Некоторые вспомнили, что три года назад Кети уже носила подобную прическу, но сейчас с короткими волосами она выглядит еще моложе.



