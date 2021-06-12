Смотреть можно бесконечно: Niletto устроил тренировку без футболки

29-летний Данил Прытков, который выступает под псевдонимом Niletto, может похвастаться не только успешными синглами, танцевальным талантом, но и спортивной фигурой.

Певец покоряет поклонниц соблазнительными кадрами, на которых демонстрирует стальной пресс и рельефные мышцы. Известно, что много лет Данил занимался спортом, и сейчас не забывает о тренировках.

Даже во время напряженного гастрольного графика музыкант не упускает возможности посетить тренажерный зал или выполнить несколько упражнений прямо в гостиничном номере!

В Instagram Данил выложил серию видео, в которых показал фрагмент тренировки, и поклонницы пришли в восторг! Исполнитель хита «Краш» снял футболку и принялся отжиматься, выводя ноги высоко вверх. NILETTO продемонстрировал идеальную физическую подготовку, стальные мышцы и эффектную фигуру.

Почти идеальный горизонт и армейский жим в 73,5 кг на 6 раз чистыми. По возможности двигаемся дальше

В комментариях восхищенные фанаты осыпали артиста комплиментами и отметили, что является для многих мотиватором и примером для подражания: «Огонь!», «Лучший пример для молодежи», «Побольше бы таких на нашей сцене», «Чисто краш», «Ты великолепен», «Аж конфета изо рта в чай выпала», «Идеальный мужчина».



