Сб, 12.06.2021
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Бузова исполнит роль героини Гурченко в продолжении «Карнавальной ночи»

Ольга Бузова в ЦС ФОТО: Instagram

Певице Ольге Бузовой предложена роль героини молодой Людмилы Гурченко в продолжении культового фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Об этом Пятому каналу заявил режиссер проекта шоумен Станислав Барецкий.

По словам шоумена, сделать такое предложение скандальной певице его сподвигнул театральный дебют Бузовой. Он заявил, что был в шоке от таланта начинающей актрисы, которая порвала всех.

Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съёмки фильма «Карнавальная ночь-2». В роли Гурченко там будет выступать Бузова, – цитирует его канал.

Он добавил, что, по его мнению, после театральной премьеры Бузовой будут отдавать все роли Ходченковой в кинематографе, и она будет востребована на театральной сцене.

Ранее сообщалось, что на сцене МХАТа состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Рeнаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзe (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахнeнко (Сильвестр Лoмджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагaтуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шaнталь.


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