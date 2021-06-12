Бузова исполнит роль героини Гурченко в продолжении «Карнавальной ночи»

По словам шоумена, сделать такое предложение скандальной певице его сподвигнул театральный дебют Бузовой. Он заявил, что был в шоке от таланта начинающей актрисы, которая порвала всех.

Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съёмки фильма «Карнавальная ночь-2». В роли Гурченко там будет выступать Бузова, – цитирует его канал.

Он добавил, что, по его мнению, после театральной премьеры Бузовой будут отдавать все роли Ходченковой в кинематографе, и она будет востребована на театральной сцене.

Ранее сообщалось, что на сцене МХАТа состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Рeнаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзe (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахнeнко (Сильвестр Лoмджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагaтуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шaнталь.



