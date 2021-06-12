СМИ: Канье Уэст отпраздновал день рождения с Ириной Шейк в отеле во Франции

Так, очевидцы заметили пару на юге Франции. В соцсетях появились фотографии прогуливающихся по живописному месту Ирины Шейк и Канье Уэст, пишет TopNews.ru.

Сообщается, что рэпер изредка сам фотографировал модель на свой телефон.

Во Франции Канье оказался неслучайно: 8 июня он отмечал свое 44-летие.

В соцсетях с признанием в любви к нему выступила Ким Кардашян, которая опубликовала в сторис фото экс-мужа в детстве, а в ленте – фотографию с детьми.

Сам же Канье Уэст был занят Шейк, отмечают СМИ. В Провансе пара сняла бутик-отель Villa La Coste, причем там номер на ночь стоит около 1500 евро. Рэпер арендовал отель целиком. Спустя четыре дня знаменитости выехали из виллы.

«Масла в огонь подливают инсайдеры TMZ, которые утверждают, что между звёздами роман. Правда, насколько все серьезно — непонятно», – пишут в Сети инсайдеры.

Позже в Telegram-каналах появились сообщения и фотографии Ирины Шейк и Канье Уэста – они вместе вернулись в Нью-Йорк.



