Первые последствия снятия ограничений: на улице Теллискиви пьяный водитель сбил фонарный столб

Сегодня рано утром, в 4.28, в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Теллискиви, 60а/3 черный автомобиль марки Audi A3 въехал в металлический фонарный столб, сбив его, и покинул место происшествия. Однако полицейский патруль нашел виновника аварии через 15 минут по адресу Теллискиви, 16/1. Оказалось, водителем был 22-летний молодой человек в нетрезвом состоянии, передает Elu24.

«Вождение в нетрезвом виде чрезвычайно опасно, и в данном случае было большим счастьем, что люди не пострадали в результате аварии, вызванной пьяным водителем», - сказал Ханнес Плоомпуу, сотрудник отдела полиции по чрезвычайным ситуациям Центра дорожного надзора Пыхьяской префектуры.

«Перед тем, как сесть за руль, вы всегда должны быть уверены в своей трезвости и не допускать, чтобы ваш друг или родственник пытался сесть за руль пьяным, - сказал Плоомпуу. - Если у вас не получится, позвоните по номеру 112 и сообщите в полицию».

«Пьяный водитель не может адекватно оценить происходящую ситуацию и скорость движения, поэтому он представляет большую опасность для окружающих, а также для себя», - добавил Плоомпуу.