Сергей Безруков о спектакле Бузовой на сцене МХАТа: «Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»

По новому статусу экс-звезды «ДОМа-2» уже прошлись Александр Молочников, Борис Щербаков, Полина Гагарина, Иосиф Пригожин и другие звезды театра и эстрады. От колкости в адрес поющей телеведущей не удержался и Сергей Безруков, который сейчас как раз подводит итоги фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Актер признался, что не понимает, как на прославленных подмостках оказалась столь сомнительная артистка, пишет Starhit.ru.

47-летний Сергей Витальевич произнес речь, которая рассмешила и зрителей, и представителей прессы. Безруков намеренно проигнорировал имя Бузовой, но становится понятно, что речь идет именно о ней. «Я хочу сказать журналистам огромное спасибо за то, что сегодня они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького», — заявил артист.

Он также напомнил, что основателем МХАТа был известный театральный деятель и создатель собственной школы драматического искусства Константин Станиславский. И он бы пришел в ужас от того, что происходит сейчас на прославленной сцене.«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу «Фабрику». Наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», — иронизировал актер.

Звезда также отметил, что в эти дни ему пришлось ощутить «жесточайшую и неравноценную конкуренцию» — явный намек на 35-летнюю Бузову, но выразил надежду: люди одной театральной веры по-прежнему будут держаться вместе.

К слову, премьера спектакля «Чудесный грузин» пройдет сегодня на сцене МХАТ. Кроме того, показ состоится еще и 12 июня. По словам организаторов, билетов уже нет, а перекупщики взвинтили цены в два-три раза. Ольга Бузова говорит, что и в следующем сезоне будет выходить на сцену.



