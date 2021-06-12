Стала известна новая дата концерта Филиппа Киркорова в Таллинне

На сайте организатора концерта появилась свежая информация:

В связи с тем, что в Эстонии продолжает действовать запрет на проведение крупных культурных мероприятий, и разрешенное количество зрителей в зале не должно превышать 200 человек, концерт Филиппа Киркорова переносится на новую дату – 7 ноября 2021 года.

Организаторы концерта понимают разочарование зрителей в связи с переносами мероприятия, однако не могут повлиять на решения правительства и обязаны им подчиняться.

Сейчас певец успешно гастролирует по России, но помнит, что его уже больше года ждут в Таллинне, и горит желанием встретиться со своими зрителями. Концерт Филиппа Киркорова обязательно состоится, купленные билеты действительны.

Недавно Филипп Киркоров в интервью главному редактору портала Limon Эдгару Гергелю рассказал, как скучает по Эстонии!



