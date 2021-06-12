Молодая жена Петросяна раскрыла свое настоящее место работы

Про молодую супругу юмориста Евгения Петросяна в СМИ ходит гораздо больше слухов и домыслов, нежели реальных фактов. На вопросы поклонников и назойливых репортеров Татьяна Брухунова отвечает, как правило, уклончиво.

На своей странице в Instagram девушка периодически выкладывает новые снимки, в основном демонстрируя свои наряды. Накануне она показала свой «воркингмам-лук», подтвердив, что современная мода, для которой приемлемо выходить на улицу в халате и пижаме, идеальна для работающих мам.

В комментариях супругу Петросяна поклонники накрыли волной комплементов, но были и те, кто хотел больше узнать о личности самой Татьяны. Так она получила от подписчика вопрос о том, кем работает девушка.

«Директором театра», — коротко ответила Брухунова.

Стоит отметить, что ранее было известно, что Татьяна не более чем помощница своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, которым Петросян руководил. Похоже, что после замужества повышение по службе не заставило себя долго ждать.



