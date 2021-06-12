Хованский частично признал вину по делу об оправдании терроризма

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — уточнила она.

Мартыненко добавила, что Хованский исполнил эту песню много лет назад, однако в сеть она попала только недавно. «Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — отметила собеседница агентства.

Юрий Хованский ФОТО: Valentin Yegorshin

Юрия Хованского задержали и доставили в отдел полиции в ночь на 9 июня, после обысков в его квартире. На него завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), предусматривающей штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. 10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера на два месяца.

Хованский в суде ФОТО: Valentin Yegorshin