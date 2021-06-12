Отдыхали вчера в Ноблесснере или Теллискиви? Ищите себя на фото!
Начиная со вчерашнего дня, с 11 июня, сняты все запреты на ограничение работы заведений общепита, так что эти выходные будут первыми, когда вы сможете веселиться до утра.
Начиная со вчерашнего дня, с 11 июня, сняты все запреты на ограничение работы заведений общепита, так что эти выходные будут первыми, когда вы сможете веселиться до утра.
Кроме того, отличная погода позвала тысячи таллиннцев в пятницу на улицу. Так, вчера квартал Ноблесснер ломился от наплыва жителей столицы.