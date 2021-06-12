Сб, 12.06.2021
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Отдыхали вчера в Ноблесснере или Теллискиви? Ищите себя на фото!

Начиная со вчерашнего дня, с 11 июня, сняты все запреты на ограничение работы заведений общепита, так что эти выходные будут первыми, когда вы сможете веселиться до утра.

Кроме того, отличная погода позвала тысячи таллиннцев в пятницу на улицу. Так, вчера квартал Ноблесснер ломился от наплыва жителей столицы.


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